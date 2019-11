Confiar en el pueblo, pide AMLO ante marcha de opositores

México, 29 Nov (Notimex).- Ante el anuncio de la marcha que diversas organizaciones realizarán el 1 de diciembre para protestar en contra de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, a un año de haber iniciado, el mandatario subrayó que los opositores de su gobierno y los conservadores tienen todo el derecho a manifestarse.

“Nosotros garantizamos el derecho a disentir y estamos construyendo una auténtica democracia. No queremos un régimen autoritario, como el que se mantuvo en México hasta diciembre del año pasado. Entonces, hay libertades”, dijo en conferencia de prensa.

Añadió que la actitud de rechazo a su gobierno que asumen los conservadores, “no nos debe de extrañar, siempre ha sido así”, por lo que llamó a no alarmarse y “tenerle confianza al pueblo de México, porque el pueblo de México, más ahora, es un pueblo muy consciente, muy despierto, muy avispado. Nuestro pueblo es prudente, no quiere la confrontación”.

Reconoció que algunos sectores de la sociedad están en desacuerdo con su estrategia en materia de seguridad, a lo que opinó que hay “nostalgia” por la forma en la que antes se enfrentaba el problema, misma que calificó de fallida, que sólo consistió en el uso de la fuerza y no dio resultados.

“Aunque haya nostalgia por esa forma de enfrentar el problema, nosotros hemos decidido aplicar una política distinta que se resume en la frase de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, y que la violencia en México se desató por el abandono al pueblo… Por el empobrecimiento y la falta de oportunidades para trabajar y ser feliz en el país”, sostuvo.

Al reconocer que hay quienes opinan distinto, López Obrador indicó que “los respetamos, pero no vamos a enfrentar al mal con el mal, al mal se enfrenta con el bien, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, y cada quien tiene su manera de pensar”.

Subrayó que esa fue su postura desde su campaña por la Presidencia, por lo que no ha engañado a nadie. “Yo no dije en la campaña que íbamos a seguir con la misma política en materia de seguridad, no dije que todo iba a ser con el uso de la fuerza, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas, no hablé de eso”.

El mandatario federal enfatizó que “al contrario, dije que eso no funcionaba y estamos llevando a cabo una política distinta. Entonces, hay quienes sostienen que era mejor lo que se aplicaba antes. Están en su derecho”.