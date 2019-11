El dilema de entretenimiento digital o educación para los niños

Contenidos digitales de las marcas suelen entretener pero no educar o desarrollar actividades que les permitan a los más pequeños reforzar sus valores.

Muchas veces se entretiene a los niños con videos mostrados en un smartphone y sin saberlo, se está incurriendo en un tipo de educación que podría no ser lo elegido por los padres. Gran contenido digital expuesto actualmente no necesariamente lo convierte en adecuado, porque en muchas ocasiones las marcas ofrecen contenidos digitales, con el propósito solo de entretener. Esto, a veces este contenido no aporta beneficios positivos para el desarrollo de los pequeños.

En el sector educativo, para escuelas de preescolar es muy importante ofrecer a los más pequeños material de edu-entretenimiento, este sistema se basa en integrar la comunicación y nuevas tecnologías como herramientas con el objetivo de lograr un buen desarrollo de los niños.

Este sistema es funcional para los pequeños, ya que se desarrollan en un ambiente pleno y de sana convivencia en sus entornos, tanto social como familiar.

Para el caso de México son pocas las marcas que han profundizado en desarrollar contenidos de entretenimiento y que además sean educativos, sin embrago, una marca que lo esta llevando acabo y lo esta haciendo muy bien es Ludi el pirata quien enfoca esfuerzos en implementar contenidos lúdicos y educativos a sus videos.

Ludi el pirata brinda a niños, padres y maestros contenido sano y de valor, agregando a sus videos versiones donde los niños desarrollan actividades que refuerzan aprendizaje, entre estas actividades destacan:

Karaoke

Canta sí es una herramienta visual cuyo objetivo principal para los pequeños, es acompañados y con la ayuda de un familiar o un maestro, se divertirán cantando a través de un entretenido karaoke. Son canciones infantiles que se muestran en el canal de YouTube de manera constante, con diversos temas.

Algunos de los beneficios que les aportará el canto son: la adquisición de vocabulario, desarrollo del ritmo, desarrollo de la observación y la concentración, despertará el interés y la práctica de la lectura, crea una vía de expresión de los sentimientos y emociones, al mismo tiempo que se divertirán y pasan tiempo conviviendo en familia.

Dibujos

Los dibujos son un inicio de relación con el arte gráfico y lo que primero suelen utilizar los más pequeños para expresarse. Dibuja sí, toma como base las formas geométricas donde chicos y grandes, aprenden a dibujar y practican sus trazos. Promoviendo la coordinación (ojo-mano) y les ayuda a despertar la curiosidad artística gráfica.

Creatividad mediante juegos

Juega Sí, es la versión de video infantil. Tiene como causa despertar la creatividad y la agilidad, habilidades de liderazgo, desarrollo social y la libre expresión de los niños. Son videos en los cuales los niños se divertirten jugando, y enfrentando retos como por ejemplo: unir visualmente lineascon los símbolos que representa a cada uno de los personajes; este juego tiene la opción de acierto y error.

También es importante que los niños sepan que el equivocarse es parte del aprendizaje de la tolerancia a la frustración.

Todas estas actividades ofrecen a los pequeños entretenimiento y educación al mismo tiempo. También los niños pueden tener su Netflix con la sección Relax sí, una oportunidad para que los más pequeños disfruten de 30 minutos continuos de videos de Ludi el pirata y encuentren el equilibrio entre la diversión y la relajación.

Esta actividad mantendrá entretenidos a través de contenidos sanos y positivos, permitiendo que los papás aprovechen ese tiempo para disfrutar de sus actividades, al mismo tiempo que los cuidan y acompañan. NOTIPRESS FOTO: PIXABAY