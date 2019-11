“Tienes que aceptarlo y entenderlo”; Maribel Guardia a Geraldine Bazán

Las diferencias entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán por la convivencia de sus hijas con Irina Baeva, actual pareja del actor, sigue dando de qué hablar entre sus compañeros del medio.

En esta ocasión fue Maribel Guardia quien, sin tomar partido por alguno de los artistas, manifestó que Bazán debe ceder en ese aspecto con su ex.

“Es inevitable, o sea, la vida tiene que continuar, y a veces no es fácil, pero ni modo, si va a ser su pareja, pareciera que estable, pues en algún momento tienen que convivir y tienes que aceptarlo y entenderlo, es difícil, pero así es”.

De esta manera, la cantante y conductora dejo entrever que la que tiene que cambiar de postura es Geraldine Bazán, pues aunque no le guste la idea, no podrá evitar que sus hijas estén cerca de la nueva pareja de su ex marido.