Niurka Marcos agarra las pompas a Montserrat Oliver en pleno programa

A pesar de que Niurka Marcos ha confesado que hasta este momento no le gustan las mujeres, la cubana sorprendió durante la grabación del programa “Montse y Joe” al tocarle las pompas a Montserrat Oliver.

En las imágenes reveladas por Yolanda Andrade, aparecen Oliver y Marcos bailando, pero al momento de dar una vuelta, la vedette aprovechó para colocar su mano en el trasero de Montse, provocando la sorpresa de la conductora.

Mas allá del asombro, Montserrat y Niurka siguieron bailando, mientras Yolanda grababa el momento para compartirlo con sus seguidores antes de que el programa salga al aire.

Hace algunas semanas, Niurka confesó que, aunque no ha tenido relaciones sexuales con mujeres, no es algo que descarte del todo, pues contrario a otras famosas, no es algo que ve con rechazo.