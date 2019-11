Grettell Valdez habla de los errores que cometió con Pato Borghetti

A prácticamente un año de que Grettell Valdez contrajera nupcias con el financiero suizo Leo Clerc, la actriz aseguró que son justo los errores de su primer matrimonio los que le han ayudado en su nueva relación sentimental.

Durante un programa de televisión, Valdez recordó que durante los siete años que estuvo casada con Borghetti tuvo comportamientos que dañaron su romance y que la llevaron a sufrir mucho.

“Yo no entendía ese punto de: ‘¿por qué se va de viaje sin mí? No entiendo por qué se quiere ir de viaje a Las Vegas con sus amigos a jugar, y no llevarme a mí’”, detalló.

Acto seguido, la actriz recordó cuando el actor viajaba solo a Argentina y no la llevaba a visitar a su familia. “Yo no entendía, porque aparte yo no era celosa. Entonces decía, ¿por qué no me llevas, no me amas? Yo sufría mucho”.

Fue en 2004 cuando Grettell y Patricio se casaron, convirtiéndose en padres en 2008; pero su matrimonio no prosperó, y cuando su hijo Santino cumplió un año de edad, decidieron divorciarse.