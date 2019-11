IQT no permitirá que Uber brinde servicio de taxi en Feria de Querétaro

Querétaro, 27 Noviembre 2019.- El director del Instituto Queretano del Transporte (IQT), Alejandro López Franco, advirtió que no se permitirá que Uber y otras aplicaciones sin autorización den el servicio de taxi ejecutivo en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2019.

“Si entra a la feria y se le sorprende dando el servicio estará dando un servicio irregular y habría sanción como ocurre en cualquier lugar de la ciudad. Las unidades del instituto estarán verificando la seguridad del transporte público, el orden en las unidades”, garantizó.

En ese sentido, recalcó que si se detecta que una unidad de taxi ejecutivo, que da servicio de manera irregular, entra a la feria y se le sorprende, será sancionado como ocurre en cualquier lugar de la ciudad.

“Todo servicio regulado tendrá acceso a las instalaciones y para dar servicio, los que no sean regulados podrán llegar como cualquier auto particular al estacionamiento, pero no dar el servicio de transporte de pasajeros, la razón es que tenemos que garantizar la seguridad los usuarios”, enfatizó.

Por tanto, dio a conocer que habrá unidades de inspección del Instituto que además verificarán la seguridad del transporte público colectivo y del servicio de taxi, para que haya orden y evitar problemas.

López Franco, reveló que la tarifa establecida, desde la Feria a la Alameda, será de 70 pesos en los taxis amarillos tradicionales.

Además, cada unidad usará el taxímetro digital, como medio de cobro para que los pasajeros, antes de subirse, ya conozcan la tarifa máxima y mínima hacia la Alameda, a Plaza Patio o a Plaza Bulevares, por ejemplo. FOTO: PIXABAY