Marjorie de Sousa asegura que su hijo le recuerda a Julián Gil

Marjorie de Sousa se sinceró en una entrevista para el programa “Despierta América” y reveló que a pesar de las diferencias y confrontaciones que ha vivido con Julián Gil, su hijo le recuerda constantemente a su ex.

A pesar de que Gil ha tenido muy poca convivencia con el pequeño Matías Gregorio, sobre todo después de negarse a verlo en un Centro de Convivencia, la actriz aseveró que el menor tiene muchas actitudes del argentino.

Al ser cuestionada sobre qué encontraba de Julián en su hijo, Marjorie respondió con una gran sonrisa: “Uff, todo… se parece, o sea, hay un dicho en Venezuela que dice: ‘hijo negado, hijo caga$%’, perdón, pero sus gestos, muchísimo, muchísimo, muchísimo”.

De esta forma, De Sousa recordó el momento en que, durante el juicio por la manutención del niño, el actor y el niño se sometieron a una prueba de ADN para comprobar que fuera su hijo, luego de los rumores que aseguraban que realmente era producto de una relación fugaz con Gabriel Soto.

Por otra parte, Marjorie aseguró que lo del tema del pasaporte del menor todavía no es un asunto en el que pueda cantar victoria. “En dos juicios ganamos el pasaporte, pero es un tema muy largo porque apenas se acaba de abrir (el permiso), entonces tenemos que esperar”.

Asimismo, recalcó: “Nadie se sabe que tan fuerte es hasta que te toca vivir algo así, sobre todo cuando te toca callar tantas cosas y aguantar…, pero ahora entiendo a mi madre cuando me dice uno por los hijos hace lo que sea, literalmente así es, por mi hijo hago lo que sea, no me importa lo que digan.

Video completo: