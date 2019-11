China quiere un acuerdo comercial con EUA pero se defenderá, afirma Xi

Beijing, 22 Nov (Notimex).- El presidente Xi Jinping afirmó este viernes que China quiere llegar a un acuerdo comercial de principio con Estados Unidos, pero no evitará las represalias si es necesario.

En su primer comentario público sobre las perspectivas de acuerdo comercial con Estados Unidos, el líder chino señaló “Queremos trabajar para un acuerdo de fase uno sobre la base del respeto mutuo y la igualdad”, citó South China Morning Post.

“Cuando sea necesario, lucharemos, pero hemos estado trabajando activamente para tratar de no tener una guerra comercial. No iniciamos esta guerra comercial y esto no es algo que queremos ”, afirmó Xi ante exresponsables estadounidenses y otros embajadores extranjeros en una reunión organizada en el New Economy Forum de Bloomberg.

China se mantiene firme en su demanda de que Estados Unidos elimine los aranceles mientras continúan las conversaciones sobre un acuerdo comercial “fase uno”, de acuerdo con el Ministerio de Comercio chino, que señaló que la guerra comercial entre las dos naciones comenzó con la imposición de aranceles y debería terminar con su eliminación.

El presidente Xi sostuvo una reunión aparte con el ex secretario de Estado Henry Kissinger. Xi dijo que la relación entre China y Estados Unidos estaba en una encrucijada y enfrentó algunas dificultades y desafíos, según la agencia Xinhua.

“China y Estados Unidos deberían intensificar la comunicación sobre preocupaciones estratégicas para evitar juicios erróneos y mejorar la comprensión mutua”, agregó.

Por otra parte, el presidente Xi Jinping se reunió este viernes con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Beijing.

Xi expresó su esperanza de que el FMI continuará promoviendo el comercio mundial, salvaguardar un mercado financiero global justo y abierto, y avanzar en el desarrollo del orden internacional de una manera más justa y racional.