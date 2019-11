Mijares se deshace en halagos para Lucero

Mijares respondió a las constantes peticiones de sus seguidores y los de Lucero con respecto a que vuelvan a grabar un tema juntos, luego de que los temas “Cuatro veces amor” y “El privilegio de amar” hayan sido todo un éxito.

Durante la conferencia de prensa que ofreció en la ciudad de México, el cantante fue cuestionado sobre esta solicitud de sus fanáticos, a lo que contestó:

“Yo encantado de hacer algo con Lucerito, me encanta como canta ella, es un gran talento, y te trasmite mucho cantando, aparte que llevamos una super relación”.

Por otra parte, y ante los recientes problemas que han tenido Geraldine Bazán y Gabriel Soto por la convivencia de sus hijas con la actual pareja del actor, Manuel Mijares fue interrogado sobre cómo han llevado esta parte con sus hijos, a lo que explicó:

“Tanto ella como yo no les imponemos qué hacer y qué no hacer, hombre si de repente están mal en calificaciones pues podrás decir oye métele aquí o no vas de fiesta, pero fíjate que desde chicos ellos han ido creciendo en este sistema de que, si ella tiene una pareja o yo a veces, los niños ya están en edad de entender perfectamente todo”.

Asegurando que tiene una muy buena relación con la llamada “Novia de América”, es como Mijares deja entrever que no descarta grabar un nuevo tema junto a ella.