Bárbara de Regil revela la forma de no engancharse con las críticas

Bárbara de Regil se encuentra nuevamente inmiscuida en la polémica luego de darse a conocer algunas imágenes de su aspecto antes de su vida fitness.

Durante una charla motivacional revelada por el programa Venga la Alegría, la protagonista de Rosario Tijeras confesó que, a pesar de volverse un ejemplo a seguir para algunas personas, hay otras que la atacan constantemente, por tal motivo, creó un método para no engancharse con sus detractores.

“Cuando alguien te ataque, imagínate a esa persona que está sentada, en una computadora, me imagino el teclado sucio, la camisa de esa persona sucia, imagínate a esa persona sentada, sin amor propio, con el tiempo para criticar, tu sólo imagínate eso y ya”.

Y agregó: “A veces lo que nos molesta a nosotros lo proyectamos y como no podemos cambiar algo que no soportamos, lo más fácil, es decir, hay está toda operada… no, mejor trabaja en ti, y mejor habla bonito para que la gente hable bonito de ti también”.

Por último, Bárbara dejó saber que a pesar de las críticas que recibe, ella continuará con su estilo de vida saludable y seguirá con sus charlas motivacionales por todo México y algunos países en el extranjero.

Video: