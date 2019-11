El PAN respalda impugnación contra Ley de Austeridad: Mauricio Kuri

Querétaro, 20 Noviembre 2019.- La nueva Ley de Austeridad Republicana, publicada este martes por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la LFederación (DOF), ataca los excesos en el gasto público; los derroches en agua, luz y servicios de telefonía, y otros gastos de oficina innecesarios. Pero, también, en ese “recorte” está en juego la situación laboral de miles de servidores públicos.

Para el coordinador del GPPAN en el Senado, Mauricio Kuri, la austeridad es un recurso fundamental para garantizar un gobierno óptimo y funcional. Sin embargo, esta Ley tienen su contenido fracciones inconstitucionales, por lo que los senadores panistas presentaran una controversia para impugnarla ante la Corte.

“En ésta, por ejemplo, se ordena a los empleados de gobierno un veto de 10 años para poder trabajar en la iniciativa privada, la reducción y tope de su salario y la eliminación de prestaciones. Así que casi seis mil servidores públicos se blindarán ante esta ley”, señaló el senador queretano. Por ello, a primera hora de hoy, estos 5 mil 777 empleados federales, se presentaron ante el Juzgado de Distrito de la CDMX para ampararse.

“Por cualquier motivo que se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su encargo público, salvo que ya hubieran transcurrido al menos 10 años. Esto quiere decir que no podrán trabajar en la IP en todo este tiempo y esto no debería de ser. Es una medida anticonstitucional”, explicó el senador Mauricio Kuri.

La Ley Federal de Austeridad Republicana, llega prácticamente un año después de la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establecía el recorte de salarios de los funcionarios públicos.

“Nosotros tenemos confianza de que ganaremos la impugnación de la Ley de Austeridad Republicana, pues con la anterior Ley de Remuneraciones y los amparos que se presentaron, se logró proteger a casi 6 mil empleados federales, impidiendo que se les redujera su salario”, finalizó.