Congreso sobre industria 4.0 en Universidad Tecnológica de San Juan del Río

San Juan del Río, 19 Noviembre 2019.- Arrancó en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR) el Congreso Académico Universitario con enfoque a la Industria 4.0, que tiene como objetivo generar un espacio de difusión y presentación de las nuevas tendencias del conocimiento técnico, científico y humanístico.

El programa contempla un ciclo de conferencias por área del conocimiento que fortalezca las competencias de los alumnos, para que coadyuven a su formación integral.

Del 19 al 22 de noviembre se llevarán a cabo actividades académicas y culturales, entre las que destacan dos conferencias magistrales, así como conferencias técnicas enfocadas a cada una de las carreras que ofrece la Universidad Tecnológica.

También habrá conferencias transversales, culturales y de desarrollo humano, buscando fortalecer el desarrollo académico de cada especialidad.

Se tiene programados también Talleres, exposición de proyectos durante el desarrollo del Congreso, donde los alumnos participantes podrán conocer aspectos específicos del conocimiento técnico y tecnológico.

Bibiana Rodríguez Montes, Rectora de la Institución, enfatizó que la función vital de la Universidad en la era de la Industria 4.0 y la transformación digital, es preparar a los jóvenes estudiantes para que desarrollen su talento, para propiciar un amplio desarrollo de competencias, actitudes y experiencias tanto digitales como de innovación, emprendimiento y creatividad.

“Se debe optar por una educación con la implementación del trabajo en equipo, pues esto permite que los jóvenes compartan sus ideas, fortaleciendo sus habilidades interpersonales y sus procesos de aprendizaje”.

Dijo que la esencia de la cuarta revolución industrial es la digitalización de la industria y todos los servicios relacionados con la empresa.

“de esta forma, las instalaciones serán capaces de auto gestionarse de forma más autónoma, adaptándose a los requerimientos del mercado”.

Agregó que la Industria 4.0 aplica la digitalización a los procesos de diseño y producción, utilizando tecnologías habilitadoras como la robótica colaborativa, la fabricación aditiva en impresoras 3D o la realidad virtual.

La titular de la UTSJR destacó que la Industria 4.0 está suponiendo ya una revolución con repercusión no solo en el ámbito productivo, sino también en el social.

”Mejoran los productos, pero cambian los recursos humanos necesarios. Los robots pueden sustituir a las manos del trabajador, pero necesitan la inteligencia de este; las máquinas son ya capaces incluso de aprender, según el concepto de machine learning, pero todavía no sienten, no se responsabilizan, no aplican la voluntad, no crean ni lideran equipos”.

Finalmente, la rectora de la UTSJR pidió a la comunidad universitaria aprovechar al máximo este Congreso Académico Universitario Industria 4.0, al referir que tendrán la oportunidad de escuchar a expertos en este amplio tema, con conferencias de vanguardia que les permitirán adquirir nuevos conocimientos de esta revolución vertiginosa, llena de cambios tecnológicos que deberán enfrentar al terminar sus estudios”.