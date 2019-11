Antecedentes que condujeron a la crisis de salud de los cigarrillos electrónicos

Los cigarrillos electrónicos se encuentran en la opinión pública con un perfil negativo por distintos motivos. El principal efecto bajo la lupa sobre vapeo en Estados Unidos se relaciona con la muerte de 42 personas al 13 de noviembre de 2019, situación convertida en una crisis de salud.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió a consumidores no usen vapeadores conteniendo tetrahidrocannabinol (más conocido como THC) el 4 de octubre, aunque investigaciones preliminares del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) descubrieron en los pulmones de 29 víctimas fatales en 10 estados, lesiones causadas por el acetato de vitamina E, posible causa de muerte.

Pero la crisis por vapeo tiene varias aristas, entre ellas, se enumeran por orden de aparición, las explosiones por cigarrillos electrónicos, convulsiones y lo más reciente, lesiones pulmonares.

Explosión de los cigarrillos electrónicos

Si bien no se identificó una sola causa, la más probable se relaciona con las baterías, algo similar a ciertas laptop, como el modelo MacBook Pro 15 de Apple, cuando fue prohibido en vuelos por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. La FDA incluyó una serie de recomendaciones para evitar explosiones de las baterías de los vapeadores.

Tobacco Control, una revista especializada, publicó un estudio en el que descubrió alrededor de 2035 explosiones de cigarrillos electrónicos entre 2015 y 2107. Esto causó lesiones y quemaduras en los usuarios.

Convulsiones por vapeo

Según informa la FDA recibió hasta agosto de 2019, 127 reportes de de convulsiones y síntomas neurológicos, presuntamente causados por el uso de vapeadores. Aunque la autoridad de salud estadounidense no asegura los cigarrillos electrónicos sean la causa del problema, la incautación de material se relaciona con envenenamiento por nicotina en el pasado. Aún se requiere avanzar en investigaciones para establecer la relación entre convulsiones y vapeo.

Lesiones pulmonares

Ni las explosiones ni las convulsiones tuvieron tanto impacto como el asunto de las lesiones pulmonares. Anne Schuchat, subdirectora de los CDC, hizo una importante aclaración sobre la forma de llamar a la condición. Originalmente se hablaba de enfermedad, pero los CDC comenzaron a llamarla lesión pulmonar, debido a que descartaron enfermedades infecciones como virus.

También conocida como EVALI (por e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), tiene entre sus síntomas, tos, dolor en el pecho, dificultad para respirar, diarrea, náuseas, fiebre o dolor abdominal según datos de los CDC. La condición puede desarrollar los síntomas de forma repentina o en un lapso de varias semanas.

El acetato de vitamina E, un químico preocupante según el CDC, se suma a la recomendación de la FDA de no utilizar cartuchos con THC.

Salud y legislación se unen en el camino por la crisis de los cigarrillos electrónicos. Donald Trump solicitó a la FDA prohibir por completo los e-cigarettes con sabor. Lo mismo ocurrió con legisladores en 2018, cuando intentaron una propuesta de ley en contra de cigarrillos electrónicos de sabor, preocupados por el aumento de niños que usaban vapeadores. La iniciativa despegó recién en 2019.

Thomas Eissenberg, ejecutivo del Centro para el Estudio de Productos de Tabaco de la Universidad Commonwealth de Virginia, dijo a The Verge, “Creo que un valioso efecto secundario de un grupo de enfermedades muy desafortunado es que se pondrá más atención y recursos detrás del trabajo”. NOTIPRESS