PAN agotará recursos contra elección de Rosario Piedra: Kenia López

México, 18 Nov. (Notimex).- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la panista Kenia López Rabadán informó que su bancada valora presentar un amparo o acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para interponer un recurso por el proceso viciado en la elección de la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.

En entrevista con Notimex, la legisladora afirmó que su grupo parlamentario acudirá a diversas instancias, incluso internacionales, para denunciar, a su decir, la elección fraudulenta de la titular del organismo nacional.

López Rabadán señaló que de acudir al TEPJF a promover un Juicio para la Protección de los Derechos político-electorales del ciudadano (JDC) tendrían que presentan el recurso hoy, o a más tardar mañana, que es cuando vence el plazo, o en su caso, presentar un amparo ante juez.

La legisladora dijo que agotarán las instancias nacionales, y de no haber respuesta, irán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .

Kenia López calificó de desafortunada, para los mexicanos, la llegada de Rosario Ibarra a la CNDH porque se trata de un organismo autónomo y cuya fortaleza se basa en la estatura moral de la instancia, “y llegar con una elección basada en un fraude es muy lamentable, inclusive para la misma presidenta en funciones”.

La panista advirtió qué hay situaciones que no se pueden soslayar y Rosario Piedra llegó con 76 votos que es un hecho, no son las dos terceras partes de los 116 senadores presentes, por lo que no se cumplió con lo que establece el 102 de la Constitución.

Comentó que se esperaba que Piedra Ibarra no hubiera respaldo la votación y por congruencia de vida y trayectoria de lucha hubiera solicitado a los senadores de Morena que se repusiera el proceso.

Subrayó que al no ser así, la nueva titular de la CNDH llegó con el estigma de una elección “manchada y votos robados”.