Descarta AMLO reunión con Javier Sicilia

México, 18 Nov (Notimex).- Después de que el activista y poeta Javier Sicilia aseguró que realizará una marcha con destino en Palacio Nacional y que pediría reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario descartó recibirlo, pero dijo que sería en la Secretaría de Gobernación donde pudiera atender sus demandas.

En su conferencia matutina, López Obrador celebró que el activista anunciara una movilización para pedir el cambio en la estrategia de seguridad del Gobierno de México, y aseguró que todos tienen derecho a manifestarse sin que el gobierno lo impida, pero destacó que no se cambiará la estrategia de combate a la violencia que se vive en el país.

“Adelante con la protesta, no compartimos que se quiera que se cambie la estrategia de seguridad. Nosotros decimos no vamos a regresar a lo mismo. Hacer lo que se hacía antes, torturas, desapariciones, masacres con los índices de letalidad más altos que se hayan registrado desde la Revolución Mexicana”, aseguró.

“Nosotros respetamos el derecho a la libre manifestación de las ideas (…) yo vengo de la oposición, nosotros hacíamos marchas, éxodos, muchas veces estuvimos en el Zócalo y vamos a seguir estando para no perder la costumbre (…) pero no vamos a regresar con lo mismo, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, esa es nuestra estrategia”, refirió López Obrador.

El mandatario reiteró que no habrá marcha atrás en su plan de seguridad, pues hacer lo que se hacía en administraciones pasadas sería mantener el luto que todavía se padece en el país.

“Hacer lo que se hacía antes, reprimir, torturar, perseguir, desaparecer a personas, masacrar, con los índices de letalidad más altos que se hayan registrado desde la Revolución Mexicana donde había más muertos en los enfrentamientos que detenidos, ¿seguir con eso? Ahora si lo que diga mi dedito”, afirmó López Obrador mientras movía su dedo índice en señal de un no.

El presidente celebró que Javier Sicilia anunciará una caminata a raíz del asesinato de tres mujeres y seis niños integrantes de la familia LeBarón, pues él también hizo lo mismo.

“Que caminen, yo caminé como dos o tres veces desde Tabasco a la ciudad, la primera vez en el éxodo por la democracia, caminé con lluvia, durmiendo donde se podía y adelante y adelante”, dijo.

Sin embargo, descartó recibirlo en Palacio Nacional y sería en la Secretaría de Gobernación donde podrían dar atención a las demandas de Sicilia.

“Lo puede atender la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas que es el subsecretario de Derechos Humanos, porque, así como él tiene el derecho de manifestarse y ser recibido, pues todos los ciudadanos y yo tengo muchas actividades, tengo que administrar mi tiempo que es de todos”, agregó López Obrador.