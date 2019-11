Condenan campesinos reducción de presupuesto federal al campo

San Juan del Río, 14 Noviembre 2019.- El Presidente de la Asociación de Pozos de Riego, Francisco Perrusquía Nieves, condenó la reducción del presupuesto federal destinado al campo que pasó de 64 mil mdp en 2019, a 46 mil mdp para el próximo año.

Recordó que en 2018 el presupuesto para este sector era de 75 mil millones de pesos, de ahí que lamentó la posibilidad de que mañana sea aprobada una reducción más al campo.

“Al campo se le está castigando, por qué razón, no lo entendemos, el actual gobierno federal no tiene ninguna estrategia para el campo, nada nos dice, no tienen ni idea, ni siquiera criterio”, sentenció.

Advirtió que los productores del estado por ningún motivo aceptarán la reducción del presupuesto propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referir que esto atenta directamente contra la producción del sector primario.

“A la CNTE le otorgan el manejo de los recursos para la educación, ahí no hay corrupción, ahí no los señala que son organizaciones, como él dice, que están echadas a perder, y les autorizan el uso del recurso y a nosotros nos lo reducen”, indicó.

Señaló que la organización que representa hizo un planteamiento con el objetivo de que se mantenga el presupuesto de 75 mil millones de pesos para el campo y no de 46 mil millones como se está proponiendo.

“No hay quien ayude al presidente, no hay quien le diga que está mal, y si se lo dicen, no está haciendo caso”, apuntó.

Precisó que con la reducción de presupuesto, las organizaciones de campesinos se ven severamente afectadas, de ahí que recordó que ya alcanzaban de 14 a 18 toneladas de maíz por hectárea, producción que actualmente está detenida.

De ahí que insistió en que sea reinstalado el programa Procampo que fue retirado para aquellos que tiene más de 6 hectáreas, pues aseguró este programa, ahora llamado “Producción para el Bienestar”, nunca se había condicionado.

Así mismo, exigió que el precio de garantía para el maíz sea respetado para todos los productores no importando si son de riego o de temporal.

“El precio de 5 mil 650 la tonelada que sea para todos, para los de riego el año pasado estaba en 4 mil libres hoy en 3 mil 990 iniciando la cosecha, lo que significa que va a ir bajando gradualmente, hay poco maíz y está más barato que el año pasado”, agregó.

Por último, dijo que de 21 programas que se ejecutaban en 2017, actualmente sólo sobreviven 7, lo que calificó como una burla para el sector que representa.

“Esta política de que no hay responsables, no hay recursos, no hay programas es una burla al sector campesino, el presidente cuando ve algún problema sale por ahí con algún comentario que ni lo ha estudiado, ni se lo han recomendado y finalmente no hace nada, el gobierno federal nos ha dejado solos para que la libremos con lo que tengamos”, concluyó.