José Luis asegura que los audios de Sherlyn fueron manipulados

Después del escándalo por la filtración de audios donde Sherlyn le comenta a otra persona que terminó su relación con José Luis, integrante de Río Roma, por haberle encontrado juguetes sexuales y cajas de condones, el intérprete accede a comentar al respecto y explica el porqué de su silencio.

“Porque yo creo que no hay nada que decir, ‘Sher’, ya dijo que pues todo no… y que esas conversaciones de WhatsApp nunca existieron, que estuvo manipulado, ella ya lo dijo. Nos reímos ella y yo de todo lo que pasó, y además la verdad es que esa revista, o sea, cómo te digo, si alguien se llegara a creer lo que ahí dijeron de mi pues es o porque no me conoce, o esta ciego, o tiene el cerebro de este tamaño”.

Dentro de la misma versión surgida hace unas semanas se hacía referencia a una posible bisexualidad del cantante. Sin embargo, para el cantante no hay nada que aclarar. “O sea, no hay nada que decir, la verdad es que no tengo nada que decir, yo me enfoco en lo mío, en hacer canciones, la gente me conoce, sabe quién soy y no tengo nada de que defenderme”.

José Luis aclaró, que incluso a pesar de haber terminado su romance hace algunos meses, la relación entre ambos es muy buena y no le da peso a lo sucedido y pide que se termine ya con el tema.

“A ‘Sher’ yo la quiero muchísimo, somos amigos, he tenido mucho tiempo así, así que yo les pido que ya, esto ya es como chiste viejo la verdad, yo estoy en lo nuevo, y en lo mío yo creo que hacer canciones es mi única manera donde yo les voy a sugerir mi vida personal”.

Por último, para cerrar la entrevista que dio al programa ‘Ventaneando’, el cantante aseguró que el tiempo pondrá punto final a todas estas especulaciones.