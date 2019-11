Alejandra Guzmán en compañía de su mamá Silvia Pinal, acudió a festejar los 50 años de su hermano Luis Enrique. Ahí respondió a varios cuestionamientos del programa Ventaneado como el reciente congelamiento de las cuentas bancarias de su padre Enrique Guzmán por parte de la Secretaria de Hacienda.

“Me acaban de contar hombre, qué quieres que te diga, que jalada ¿no?, la verdad”. Y ante la pregunta de si ya ofreció apoyo económico a su papá, esto fue lo que comentó:

“Se lo ofrecemos, pero no me había enterado, entonces cuando me entere te platico, porque luego estoy diciendo algo si saber, pero realmente me acabo de enterar”.