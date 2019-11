Reanuda Regidora jornadas de Salud Visual en San Juan del Río

San Juan del Río, 8 Noviembre 2019.- La Regidora presidenta de la Comisión de Trabajadores Migrantes, Lourdes Sánchez Vázquez, informó que ha retomado las jornadas de Salud Visual en colonias y comunidades del municipio.

Lo anterior, al referir que su objetivo es contribuir a la economía familiar a través de apoyos que gestiona de la mano de la iniciativa privada, además de que mencionó que siempre es necesario hacer una prueba visual.

“Es un convenio que tenemos con Óptica La Cruz que es un sucursal de Óptica San Juan, estamos haciendo estudios de manera gratuita a través de computadora y manual para que la graduación sea exacta”, expresó.

Señaló que los lentes son a muy bajo costo, pues indicó que el precio es de 200 pesos si son monofocales y 250 si es bifocal, independientemente del armazón que se elija.

“Tienen un catálogo amplio para poderlo elegir y se entrega en un estuche duro para que se puedan conservar en buen estado”, agregó.

Precisó que estas jornadas se llevan a cabo los días lunes en comunidades y colonias, y los jueves de 17:00 a 19:00 horas, en su oficina de enlace ubicada en Avenida Juárez Oriente Nº 28.

Destacó que desde el mes de Abril hasta la fecha, más de mil 200 personas han sido beneficiadas a través de este programa que busca trabajar de forma permanente durante el resto de la administración municipal.

Recordó que las prerrogativas que eran entregadas a los regidores podían ayudar con algunas peticiones de la población, sin embargo, garantizó que la eliminación de estas, no son un impedimento para ayudar a la ciudadanía.

“Además con el Gobierno Federal estamos viendo que hay recortes de presupuesto para todos los temas, en base a todos eso recortes de presupuesto la economía familiar se va viendo disminuida, y no por no tener recursos no podamos apoyar a la gente, sino que la intención es poder gestionar a través de la iniciativa privada algunos apoyos que beneficien a la población “, apuntó.

Por último, adelantó que está trabajando en otros programas que también pueden beneficiar a la economía familiar, sin embargo dijo que los anunciará una vez que estén más concretos.