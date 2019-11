Patrick Mahomes regresa a la titularidad ante Titanes y vendría a México

Kansas City, 8 Nov (Notimex).- Jefes de Kansas City confirmó el regreso a la titularidad del mariscal de campo Patrick Mahomes para el duelo ante Titanes de Tennessee de este domingo y vendría a la Ciudad de México para el duelo ante Cargadores de Los Ángeles el 18 de noviembre.

Mahomes estuvo fuera de los emparrillados durante los partidos contra Empacadores de Green Bay y Vikingos de Minnesota, luego de que saliera por lesión en la rodilla en el juego ante los Broncos de Denver, el 17 de octubre.

El entrenador Andy Reid confirmó que el quarterback de 24 años regresará a la titularidad el domingo cuando visiten el LP Field, luego de que Matt Moore se hiciera cargo de la ofensiva.

“Sabíamos cómo llevado todo el proceso de la lesión en general, es solo ver cómo me sentía todos los días”, señaló Mahomes cuando se le preguntó acerca de si volvería esta semana.

Reid insistió en que su mariscal de campo estrella regresaría cuando el personal médico diera su aprobación y considerará que estuviera apto para jugar y se apegaron al dictamen de los doctores.

“Sabía que tenía una oportunidad una vez que hablara con los médicos y me decían que mientras me moviera bien, podría jugar esta semana. El entrenador Reid todavía quería que fuera día a día. Entonces practiqué, hice algunos movimientos y no tuve dolores ni contratiempos”, sentenció el MVP de la temporada pasada.

Con el alta médica, Mahomes podrá pisar el césped del Estadio Azteca cuando los Jefes de Kansas City enfrenten a los Cargadores de Los Ángeles en el juego de lunes por la noche del próximo 18 de noviembre.