San Juan del Río, 7 Noviembre 2019.- Con el objetivo de dar a conocer diversas técnicas Holística y de sanación, que pueden cambiar la vida de las personas, el próximo Sábado 9 de Noviembre se realizará el primer Encuentro Holístico en Querétaro.

Será en el Salón Lucerna, ubicado sobre la salida a Celaya, a partir de las 8:30 de la mañana, cuando de inicio este evento masivo, que busca mejorar la calidad de vida no sólo de quienes asistan sino de la zona.

De acuerdo con la Terapeuta Holística y Master en técnicas de Thetahealing, una de las organizadoras de este evento, Elena González, el objetivo es que las personas conozcan las técnicas que dominan y a través de las cuales realizan sanaciones emocionales.



“En los años que llevo de hacer cursos, me he dado cuenta que hay mucha gente que no se acerca porque no sabe bien de qué se trata”, expresó.

De ahí que aseguró que esta es la oportunidad de experimentar, no sólo la técnica de Thetahealing que ella imparte, sino algunas otras como Kundalini Yoga, Trofología, Cuencos de Gong y otras, que serán presentadas por expertos.

Indicó que la práctica de estas técnicas, mejora la vida de las personas en el ámbito energético, emocional y físico, al referir que son muy sencillas pero muy efectivas.

Señaló que con el aprendizaje adquirido durante el evento, estiman que los asistentes se lleven a casa, además de sus sanaciones, técnicas que puedan practicar en casa.

“Hay cosas que se pueden hacer en silla y eso le va a servir mucho a la gente porque a veces piensan que los diferentes tipos de yoga son complicados y necesitan hacerlos en lugares especiales y hay cosas que se pueden hacer incluso en la oficina”, precisó.

Aseguró que cuando las personas vibran de manera elevada en armonía, con felicidad, compasión y amor, empiezan a entender que todos tienen el poder de cambiar las cosas.

“Te das cuenta de cómo con el poder de tu pensamiento estás creando en tu vida, en tu cuerpo físico, para bien y para mal”, manifestó.

Y es que dijo que las enfermedades vienen del alma, del cuerpo que manifiesta de esa manera que algo no se está haciendo bien, ya sea los hábitos alimenticios, incluso lo que se piensa y muchas veces no se dice.

Por último, añadió que durante el evento habrá Stands donde se ofertarán artículos energéticos y orgánicos como las bebidas fermentadas de Krystal Kombucha, inciensos y cristales, entre otros.

Si usted quiere participar en este encuentro puede adquirir su boleto en https://www.paypal.me/encuentroholistico, o si bien si requiere mayor información, comuníquese al teléfono 442-475-07-61.