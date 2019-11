setecientos treinta días sin Pamela Gallardo, familiares exigen a PGJ su búsqueda

En noviembre de 2017 Pamela Gallardo acudió en compañía de su entonces pareja al festival de música electrónica “Soul Tech Festival”, realizado en la carretera Ajusco-Picacho, delegación Tlalpan. Acordó con su madre que regresaría al día siguiente a las 4 de la tarde, pero nunca regresó.

María del Carmen intentó comunicarse con su hija a su teléfono, pero no le respondió, luego llamó al de su pareja quien le dijo que iban de regreso pero Pamela no llegó. Su madre siguió insistiendo. Finalmente el novio le dijo que no sabía nada de Pamela, que habían discutido y ella decidió regresar en un camión del festival sin él.

Primero la indagación del caso estaba en el entonces Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes (Capea), donde nunca avanzó. El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, organización que acompaña a la familia de Pamela, presionaron a la Procuraduría para moverlo a la Fiscalía Antisecuestros pero a dos años tampoco han tenido resultados.