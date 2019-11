Conservadores protestan contra aborto en congreso de Hidalgo, amenazan cerrar carreteras

Ciudad de México. De nueva cuenta, organizaciones conservadoras se manifestaron afuera del congreso de Hidalgo, colocaron en la entrada lonas con el nombre y fotografía de los diputados y diputadas que están a favor de la iniciativa que se discute en privado para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación, y advirtieron que tentativamente este jueves 7 de noviembre cerrarán las carreteras y algunos caminos en la entidad.

La llamada “ola celeste”, conformada por personas que están contra la modificación de ley que quita las penas punitivas a las mujeres que interrumpen su embarazo antes de las 12 semanas de gestación, se presentó por segunda ocasión durante la sesión del congreso de Hidalgo, que fue reanudada después de cinco que este mismo grupo tomó la tribuna del congreso.

Por seguridad, los y las legisladoras acordaron llevar a cabo la discusión de forma privada para dictaminar la iniciativa sobre el aborto, que podría ser votada durante las próximas semanas. La propuesta se está tratando en las comisiones conjuntas de Legislación y Puntos Constitucionales y Seguridad Ciudadana.

Tras acomodar las lonas, los manifestantes anunciaron que sería el jueves 7 de noviembre cuando cierren algunas de las carreteras más importantes de Hidalgo, con el objetivo de exigir que se frene la propuesta para despenalizar el aborto.

En los mensajes que colocaron las personas contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, nombradas “El Movimiento Nacional Vive México”, se leían frases como “traicionaste al pueblo” y “hasta aquí llegó tu carrera política”, como amenaza contra el grupo de diputados y diputadas que trabaja en esta modificación al Código Penal estatal.

La vocera del movimiento, Nancy Cordero Cázares dijo que, pese a la toma de tribuna del jueves pasado, no fueron escuchados y no han cumplido sus demandas, por lo que reiteró su intención de bloquear carreteras, aunque no detalló cuales serían.

Agregó que buscarán a las autoridades para que destituyan a quienes impulsen la interrupción legal del embarazo “hasta los nueve meses”. Cabe reiterar que la iniciativa nunca nombra una temporalidad mayor a 12 semanas, es decir, que el mensaje de interrumpir hasta los nueve meses es desinformación que han reiterado en sus discursos en varias ocasiones.

Por su parte las y los integrantes de la legislatura señalaron que este movimiento y sus protestas impiden que las sesiones puedan continuar incluso a puerta cerrada, ya que siguen poniendo en riesgo su seguridad.

Hasta ahora la Secretaría de Salud, la Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia, todas locales, han manifestado su aprobación a la iniciativa que deja de criminalizar a las mujeres que desean interrumpir un embarazo.