Aguirre prefiere ir por partido que contar puntos para salvar al Leganés

Leganés, Esp., 7 Nov (Notimex).- Javier Aguirre, director técnico del Leganés, afirmó que no hace cuentas para saber cuántos puntos debe hacer su equipo para lograr la salvación y argumentó que prefiere ir partido a partido para salir del sótano de la clasificación.

“No he hecho cuentas porque siempre me han salido mal. Noventa minutos para mañana y vamos viendo. No puedes, no debes. Nunca salen las cuentas. Vamos noventa a noventa porque si no, metes más presión de la que ya hay. De tres en tres (puntos) y a ver al final en mayo cuántos llegamos a tener”, expresó el entrenador mexicano en rueda de prensa antes del partido contra Real Sociedad en Anoeta.

El “Vasco” Aguirre enfrentará al conjunto donostiarra en partido que marcará su regreso a la Liga de España, tras casi cinco años de ausencia, cuando dirigió al Español.

“Entendemos perfectamente la problemática del encuentro. La Real Sociedad es un equipo que juega bien al futbol, muy dinámico. Tienen buenos jugadores y va a ser complicado, nos van a exigir muchísimo”, expresó el mexicano.

Resaltó que tiene mucha ilusión y que ansía contagiársela a los jugadores para motivarlos con el objetivo de ayudarlos a mejorar y poder conseguir los resultados esperados.

El técnico destacó una mejoría en el ambiente de trabajo en estos cuatro días que lleva dirigiendo al club pepinero, pues a su llegada encontró un vestidor desanimado y decaído, por los malos resultados que los tienen al fondo de la clasificación.

“La gente ya se ríe un poco, aunque esto hay que irlo fortaleciendo con resultados, esa es la clave. Hay buen ambiente, disposición de trabajo, puntualidad. En forma y fondo el equipo se ve sano”, comentó.

“Les he dicho que dejen la piel. No me he guardado nada, ninguna corrección, ninguna arenga, ningún insulto. Debemos de jugar como equipo y ser unidos para alcanzar las metas propuestas”, sentenció.