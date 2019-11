Exhorta CONAGO a AMLO firmar pacto por la concordia

Querétaro, 5 Noviembre 2019.- Ante los recientes hechos de violencia en el País, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Francisco Domínguez Servién, exhortó al Gobierno Federal a firmar el pacto por la concordia.

“Dado lo que ustedes han visto en la semana yo creo es más que nunca propicio para volver a insistirle al presidente que podamos firmar este cómo se le vaya a llamar por la concordia en los rubros que les he comentado”, sostuvo.

En ese sentido, recalcó que hoy más que nunca es propicio para insistirle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, suscribir dicho pacto.

Recordó que el objetivo de la firma iría encaminado a ya no dividir al país y pacificarlo, ayudar al crecimiento económico, a combatir la corrupción y erradicar la pobreza.

“Ayudar al presidente a crecer económicamente, pacificar al país, el tema de la corrupción y erradicación de la pobreza; (¿buscaría que se firme antes de que concluya la presidencia de la Conago?) sí, si no me voy a ir medio frustrado, pero siempre he puesto en la mesa, y que me lo ha aceptado, pero nada más no se ha dado la fecha”, acotó.

El también gobernador de Querétaro, añadió que en estos días buscará definir una fecha para reunirse con el presidente de la República, ya que también es una petición que le han hecho el resto de los mandatarios estatales para hablar sobre el tema del presupuesto federal 2020.

Aunado a ello, Domínguez Servién, anunció que este jueves se reunirá con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para que se respete el acuerdo que planteó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre un fondo de 31 mil millones de pesos que se repartirán entre todos los estados.