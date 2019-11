Emma Watson niega estar soltera pues asegura es su “autopareja”

Emma Watson ha llamado la atención de propios y extraños al asegurar que no está soltera, y al cuestionarle quien sería la persona afortunada de mantener un romance con ella, la actriz confesó que la relación es “con ella misma”.

Durante una entrevista para British Vogue, la integrante de la saga de Harry Potter aseguró que no le gusta la etiqueta de “soltera” por lo que prefiere decir que es su “propia pareja”.

Así que, al momento de escuchar la pregunta sobre su estado civil, la joven aseguró: “estoy feliz soltera. Me tomó mucho tiempo, pero estoy muy feliz (de estar soltera). Yo lo llamo autoemparejada”.

Por otra parte, Watson aseguró que su próximo aniversario le ha causado mucho estrés, ya que cumplir 30 años no es cualquier cosa para ella.

“Si no has construido una casa, si no tienes un esposo, si no tienes un bebé y estás cumpliendo 30 años, y no estás en un lugar increíblemente seguro y estable en tu carrera, o todavía está resolviendo las cosas… Hay una increíble cantidad de ansiedad”, manifestó.

Mientras tanto, Emma sigue concentrada en su faceta profesional y en breve volverá a la pantalla grande con un personaje dentro de la cinta “Little Women”.