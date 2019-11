Lucero responde a rumores sobre su participación en catálogo sexual

Lucero respondió a los rumores que la vincularon a un supuesto catálogo al que pertenecían varias cantantes y actrices hace algunos años, mismo en el que se decía ella y sus colegas eran ofrecidas al mejor postor.

Al ser cuestionada sobre la existencia de este “catálogo”, la cantante y actriz contestó: “Yo creo que el catálogo de Televisa no existe, nunca en mi vida he visto a alguien que tenga un catálogo, yo creo que es una leyenda urbana que se hizo hace muchos años”.

Sobre su supuesta aparición en el mismo, la llamada “Novia de América” dijo: “afortunadamente nunca he estado en ningún catálogo nunca en mi vida, solo en donde vendo mi ropa, mis zapatos y mi marca, pero afortunadamente yo creo que son chismes, son leyendas urbanas, que en eso se quedarán… yo creo que eso está muy payaso”.

Posteriormente, Lucero reveló cómo ha tomado estos rumores. “Nada va a empañar la verdad en este momento, ni mi paz, ni mi armonía, ni mi equilibrio, ni las cosas tan bonitas que están pasando, y menos por un chisme de esa calaña, o sea se me hace muy tonto, muy bobo, se me hace una difamación, una calumnia que no se vale, pero yo creo que ese catálogo, nunca existió ni nunca existirá porque nadie lo ha visto”.

De esta forma, la cantante y actriz echa por tierra todas las especulaciones sobre su participación en este supuesto catálogo de famosas.