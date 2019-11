Paulette Hernández quiso empoderar a la mujer en “Cuna de Lobos”

México, 2 Nov (Notimex).- Representar a las mujeres independientes y poderosas de la actualidad, fue la inspiración que la actriz Paulette Hernández tuvo para desarrollar su papel como “Leonora” en la nueva versión de Cuna de Lobos.

“Yo estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba´Después de casa de muñecas´ y el director de casting me invitó a hacer la audición para Cuna de Lobos, y de ahí fue un proceso de seis meses de llamados hasta que finalmente me avisaron que tenía el papel de ´Leonora´”, aseguró.

Hernández confesó que tanto para ella, como para sus compañeros, revisitar este clásico de las telenovelas ha sido un auténtico honor, el cual fue abordado con mucha pasión, pero sobre todo, con mucho respeto. Es por eso que “Leonora” quiso también representar a la mujer actual a diferencia del trabajo que hizo Diana Bracho en su momento.

“Ya pasaron treinta y tres años y con ello hubo una evolución de la mujer, nos falta muchísimo tiempo más, pero ha habido una evolución de la humanidad y de las mujeres y justo por eso quise abordar el personaje, no como normalmente estamos acostumbrados, sino como una mujer hecha y derecha, que sabe lo que quiere, pero que al final se enamora y decide creer en alguien y pues eso pasa mucho”.

“Leonora” es un personaje fuerte dentro de la historia, pues desde el inicio se perfila como la víctima de un elaborado plan de la antagonista “Catalina Creel”, y para brindarle realismo, Paulette se apoyó mucho en los directores y sus compañeros, pero, aceptó, hubo escenas que necesitaron referencias más profundas.

“Crear a Leonora. Realmente fue de la mano de mis directores, Juan Pablo Blanco y Eric Morales, y con mis compañeros, pero justo hay una escena donde me quitan a mi hijo y ahí si traté de buscar inspiraciones, por ejemplo, me gusta mucho la película ´Sophie´s Choice´con Meryl Streep, así que traté de llenarme de imágenes pues no soy mamá y traté de buscar inspiraciones para poder trabajarla”.

A una semana de que concluya Cuna de Lobos, Paulette, quien ha participado en Lo que callamos las mujeres y la serie Sitiados: México, hizo referencia a algunos comentarios que han surgido respecto al futuro de La Fábrica de Sueños, que se encargó de revivir algunos clásicos de las telenovelas, y a los resultados obtenidos con esta miniserie.

“No ha sido un fracaso. Yo creo que hay muchísimas opciones para ver y eso está increíble. Yo lo que tengo entendido es que es muchísima inversión para tan pocos capítulos, entonces no es conveniente invertir tanto para que sólo sea un mes al aire.

“Lo que yo te puedo decir es que los comentarios que me han llegado han sido muy buenos. Obviamente sabíamos que habría una comparación, pero creo que la historia cuenta con personajes llenos de pasión y más allá de cuál es mejor, que esa nunca fue nuestra intención, yo no lo tomaría como un fracaso”.