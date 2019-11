AMLO destaca transparencia actual “es regla de oro de la democracia”

México 1 Nov (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la transparencia que hay en la actualidad, pues informa constantemente al pueblo, y subrayó que este principio que llevan a la práctica “es una regla de oro de la democracia”.

Luego de la polémica que se originó por la información del operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, dijo que “si tienen dudas, vamos a aclararlas; si se comete un error, vamos a reconocerlo, pero no dejar cabos sueltos, aclararlo todo y más en este tema tan importante”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que tiene la responsabilidad de informar al pueblo y decir la verdad “y eso es lo que estoy haciendo”.

Recordó que en administraciones anteriores no se informaba y se ocultaba información, y “crearon ese instituto (INAI) para la transparencia, pero a lo mejor desde que está creado este instituto es cuando menos transparencia ha habido, porque eran instituciones fachadas”.

Respecto a que durante su administración han aumentado los recursos de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), porque el gobierno no entrega información, el presidente respondió cuestionando que “¿cuándo se habían visto 140 amparos para detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía?, ¿cuándo se habían visto tantas columnas en periódicos en contra nuestra”.

Reiteró que “estamos en una etapa nueva, es un proceso de transformación, y son cambios que no se veían, ¿cuándo informaban sobre temas de seguridad, ¿cada cuánto tiempo informaban?, nada más pregúntanos”.

López Obrador subrayó que se tiene que cuidar la transparencia y desde el gobierno dar el ejemplo de rectitud, integridad, honestidad; “no permitir que nadie quiera distorsionar las cosas, a nadie, sea quien sea, por eso la transparencia”.

Sostuvo que se debe realizar este ejercicio, pues entre quienes manejan los medios de comunicación, “hay gente estratega, especialistas en la calumnia, y no van a tener a nosotros arrinconados, no se puede gobernar un país si no se tiene autoridad moral”.