Querétaro, 1 Noviembre 2019.- Omar Caloca Lafont, estudiante de psicología de la UAQ, aseguró que a finales de noviembre estará lista la comitiva, que dará seguimiento a la aplicación de la tarifa preferencial del transporte propuesta por el gobernador.

Dijo que la intención es establecer mesas de diálogo con miembros del gobierno estatal y del Instituto Queretano del Transporte.

“Ver los indicadores de cómo se va a cumplir esta promesa y que realmente sea benéfica. El tema del subsidio que pueda variar entre los distintos gobiernos, realmente no sería algo benéfico”, manifestó.

El joven universitario indicó que podría ser a finales de noviembre cuando se conforme en su totalidad la comisión, para comenzar con los trabajos de seguimiento.

La comisión estará integrada a nivel interno por autoridades y alumnos de la UAQ; pero también se invitó a la comunidad de la Universidad Politécnica Nacional, el Instituto Tecnológico de Querétaro y a otras instituciones de educación superior.

Además, no descartó que haya representación de los otros sectores vulnerables, que serán considerados en este subsidio estatal, como adultos mayores y personas con discapacidad.

Sobre la discusión generada entre legisladores al aprobar en sesión de pleno el subsidio, Omar Caloca reiteró que la intención de esta comisión es conocer el manejo y la operación de la propuesta.

Recalcó que el movimiento no tiene fines partidistas, y que si hay o no beneficios electorales para el gobierno estatal, no le importan, mientras se genere el apoyo a la ciudadanía.

“Finalmente, una política pública puede llevar intereses personales o partidarios. Nosotros debemos estar ajenos a ello, mientras el beneficio sea directo a la población, que la ventaja que traten de sacar no inmiscuya mientras sea un beneficio”, finalizó.