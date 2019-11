Alertan medidas para prevenir extorsión telefónica en San Juan del Río

San Juan del Río, 1 Noviembre 2019.- Con el propósito de disminuir la cifra de delitos patrimoniales en el estado, el Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Juan Marcos Granados Torres, emitió recomendaciones para prevenir extorsiones.

Refirió que las llamadas de extorsión tienen como propósito causar daños patrimoniales y que no representan ningún riesgo para la población.

Apuntó que la extorsión se hace de manera continua de distintos números telefónicos, sin embargo destacó que en Querétaro las cifras de este delito van a la baja.

Y es que dijo que esto se deriva de los trabajos de prevención que se realizan con las diferentes corporaciones de seguridad en los 18 municipios del estado.

“Hay un trabajo muy importante de las redes ciudadanas en donde constantemente se les están señalando cuáles son las nuevas modalidades de extorsión”, expresó.

Resaltó que en el estado se ha convertido en una buena práctica el no contestar llamadas de números desconocidos, situación que ha logrado se disminuyan los delitos de extorsión.

Así mismo, invitó a la ciudadanía que si tienen que contestar por cualquier razón y se trata de una persona que está tratando de hacer una extorsión colgar inmediatamente.

“Que no contesten un teléfono que no conocen, cuando no es un comercio que tiene que contestar todos los teléfonos, inmediatamente colgar cuando la llamada es de extorsión, y si sufre una extorsión no realice ninguna acción de depositar dinero, sino que marque al 911 y ahí se le da la asesoría adecuada”, explicó.

Recordó que los teléfonos de extorsión pueden ser tanto locales o de otras entidades federativas, al referir que son Ladas que pueden adquirir comprando un chip en cualquier centro de atención telefónica.

“Por eso la recomendación es no fijarse de donde viene la lada, sino más bien no contestar un teléfono que no conocemos”, puntualizó.



Por otra parte, derivado de los hechos ocurridos la tarde de ayer donde fueron detenidos 5 sujetos por robo a cuentahabiente, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Ángel Rangel Nieves, pidió a la población seguir las siguientes recomendaciones.

“Que al momento que acudan a las sucursales bancarias para llevar a cabo una transacción, en específico el retiro de dinero, lo hagan de manera discreta, no lo hagan tan abiertamente, no sean tan evidentes”, indicó.

Por último, aseguró que en las zonas bancarias siempre encontrarán la presencia policial, para que los ciudadanos puedan reportar cualquier situación que les parezca extraña.

“Siempre estará la policía para atender y servir a los ciudadanos”, concluyó.