Lady Gaga se pondrá bajo las órdenes del cineasta Ridley Scott

México, 1 Nov (Notimex).- La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga se pondrá bajo las órdenes de Ridley Scott para su nueva película que abordará el asesinato de Maurizio Gucci, heredero de dicha firma de moda.

La también productora, ganadora del Grammy y del Oscar, ya trabaja en su siguiente proyecto cinematográfico luego de su debut en A star is born. En esta ocasión interpretará a Patrizia Reggiani.

Conocida como “La Viuda Negra” de Italia, Patrizia fue condenada por ordenar el asesinato del que fuera su esposo Maurizio, nieto de Guccio Gucci, fundador de la lujosa casa de moda italiana.

Luego de pasar 16 años en la cárcel, un juez le concedió una pensión vitalicia de un millón de euros al año a “Lady Gucci”, como también se le conoce, lo que propició una batalla legal con sus hijas.

De acuerdo con Deadline, Ridley Scott dirigirá esta “biopic”, además de que fungirá como productor junto con su esposa Giannina Scott. El guion es obra de Roberto Bentivegna, quien se basó en el libro The house of Gucci: A sensational story of murder, madness, glamour and greed, de Sara Gay Forden.

El director de Alien: El octavo pasajero, Blade runner y Gladiador, lleva más de una década con dicho proyecto en mente y hace años se mencionó que ya estaba en pláticas con Angelina Jolie para dar vida a Patrizia.

En su faceta como actriz, Gaga por su parte, fue nominada por la Academia como Actriz Revelación en su debut en el cine, además de participar en la serie American horror story.