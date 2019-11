Dulce María revela que ninguno de los ex RBD asistirá a su boda

Dulce María y su novio Paco Álvarez continúan con los preparativos de su boda luego de varios motivos que les hicieron posponer su camino hacia el altar.

La cantante confesó que será antes de que termine este 2019 cuando una su vida de manera legal y religiosa a la del productor de cine; sin embargo, reveló que sus ex compañeros del grupo RBD no estarán presentes.

A su paso por un evento en la ciudad de México, la también actriz fue cuestionada sobre sus colegas y su presencia en su enlace matrimonial, a lo que sin dudarlo contestó: “Creo que no van a poder ir porque todos tienen trabajo”.

Respuesta que ha provocado un sinfín de especulaciones sobre la relación que actualmente tendría Dulce María con los ex integrantes del exitoso grupo musical, pues para muchos no es normal que en una fecha tan especial sus compañeros y supuestos amigos de trabajo no estén acompañándola.

A pesar de ello, Dulce aseguró que sigue teniendo buena relación con cada uno de ellos, y que incluso acababa de felicitar a Anahí por su próxima maternidad.