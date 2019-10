Gobierno prioriza inteligencia para garantizar la paz, afirma AMLO

México, 31 Oct (Notimex).- El Estado mexicano tiene posibilidad de enfrentar cualquier situación que afecte a la sociedad, hay forma de garantizar la paz, lo que se busca es que los problemas se resuelvan sin violencia, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que ahora se prioriza la inteligencia.

En conferencia de prensa, donde se le preguntó cómo prevenir que no haya más acciones como la ocurrida en Culiacán, Sinaloa, indicó que se trabaja y si bien ya no existe el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y ahora hay un centro de inteligencia y se tiene información de todo lo relacionado con la delincuencia organizada en el país.

“Se le da más relevancia a la inteligencia para saber qué pueden llevar a cabo (las organizaciones delictivas) en contra de los ciudadanos y actuar a tiempo”, expresó el mandatario federal y sostuvo que el Estado mexicano tiene posibilidad de enfrentar cualquier situación que afecte a la población.

“Lo que queremos establecer es que podamos resolver los problemas sin violencia, que no se violen derechos humanos, que se use de manera regulada la fuerza, que sea en legítima defensa, que no haya un afán autoritario o fascistoide que prevalecía de querer arrasar o exterminar al contrario”.

En este marco, el jefe del Ejecutivo federal indicó que se mantienen los acuerdos con Estados Unidos sobre la extradición de Ovidio Guzmán López, “no se cancela nada, se mantienen los acuerdos”.

Asimismo, descartó que haya habido mala fe o conspiración en el operativo fallido para capturar al hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, actualmente preso en la unión americana.