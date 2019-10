Coronel Juan José Verde encabezó operativo en Culiacán, revela Sedena

México, 31 Oct (Notimex).- Un grupo especial de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue el que decidió llevar a cabo el operativo para detener al presunto narcotraficante Ovidio Guzmán en Culiacán, informó el titular de la dependencia, Cresencio Sandoval González.

En rueda de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se continuó con el análisis de la estrategia del 17 de octubre, reveló que el coronel de Caballería Juan José Verde está a cargo de ese personal.

“El 9 de octubre se va ese grupo que realiza el análisis del blanco que está obteniendo información para poder realizar el planeo posterior y la operación, cuando el día 17 ubican al blanco el grupo decide actuar contra el presunto delincuente.

“Ellos toman la decisión porque es el momento en que ellos pueden o ellos estiman que pueden llevar a buen fin la operación que tenían en desarrollo”, explicó el funcionario.

Sandoval González dijo que la Fiscalía General de Justicia Militar determinó que un grupo acudiera a Culiacán, Sinaloa, a hacer un análisis jurídico de esos hechos para deslindar responsabilidades dentro de la jurisdicción castrense.

“Poder determinar si en el desarrollo de esa operación fueron infringidos reglamentos o leyes militares, que implica una responsabilidad para quien lo haya hecho o no haya hecho algo dentro de lo marca nuestra disciplina militar.

“Y ahí estará incluida esta parte de no informar, de no pedir autorización, de no esperar la respuesta de quien tenía que estar enterado y decidir. Entonces, eso también está sujeto a la investigación de nuestra fiscalía”, subrayó.

El secretario de la Defensa Nacional comentó que esa información también se enviará en su momento a la Fiscalía General de la República (PGR).

Al preguntarle si Verde Montes habría tomado la decisión, explicó la escala jerárquica dentro del escalón de mando de la Sedena en la que se establece que ese militar está bajo la operación del subjefe de Inteligencia.

“El Estado Mayor de la Defensa Nacional, que es el organismo que apoya al secretario de la Defensa Nacional, en este caso el de la voz, ese organismo de apoyo al secretario está conformado por el jefe de Estado Mayor y cuatro subjefaturas: una parte administrativa, una logística, doctrina e inteligencia.

Detalló que de ese subjefe de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional depende el grupo de análisis de información del narcotráfico.

“Entonces tendría que haber seguido ese canal hasta llegar en este caso a mi persona y obviamente yo haber hecho del conocimiento del Gabinete de Seguridad y el gabinete hacerle del conocimiento al señor presidente. Ese sería el conducto que tendría que haber llevado la información”, señaló.

Por su parte, el presidente López Obrador recalcó que el operativo para detener al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán fue una decisión de ese grupo y afirmó que con la independencia y la autonomía de la investigación de la Sedena existe confianza en ese personal, que “no queremos condenar a priori”.