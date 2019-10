Tanía Ruiz “no pensaría ni dos veces” en casarse con Enrique Peña Nieto

Tanía Ruiz ha vuelto a hablar del tema de matrimonio con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, y aunque desde hace algunas semanas ha negado que contraerían nupcias a finales de este año, ahora sorprendió al declarar que si él se lo propusiera no dudaría en casarse.

Asegurando que nunca estuvo convencida de unir su vida a la de alguien más de manera legal, la modelo dejó en claro que la llegada de Peña Nieto la ha hecho cambiar de opinión.

“Nunca me he querido casar porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces”, confesó Ruíz en entrevista para la revista ¡Hola!

A pesar de que el romance entre Tania y Enrique se hizo público antes de que el político se divorciara de la actriz Angélica Rivera, tal parece que el tiempo ha jugado en favor de los enamorados, y ahora su relación podría terminar en boda.