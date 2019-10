Marjorie de Sousa aseguran que Julián Gil miente

La controversia entre Marjorie de Sousa y Julián Gil continúa, sobre todo después de que el actor revelara que le ha dado más de 180 mil dólares a la actriz para la manutención de su hijo Matías.

Durante un evento en la cuidad de México, la actriz aseguró: “es completamente falso, que averigüen bien las cosas porque les encanta inventar y no. Es completamente falso”.

Además, los abogados de la venezolana buscan desmentir al argentino, pues de acuerdo al programa Suelta la Sopa, ellos aseguran que la información que ha circulado es equivocada.

Según los representantes de Marjorie, durante el 2018 Julián hizo pagos mensuales de 3 mil dólares, cantidad que sería mucho menor a los 7 mil dólares que se decían.

Asimismo, los abogados afirman que es falso que Gil únicamente tenga que pagar como pensión el 20% de sus ingresos en México, pues ese porcentaje se refiere al total de los ingresos del actor, lo cual incluiría su salario como socio de un restaurante en Miami, así como los honorarios como actor de las obras de teatro que ha protagonizado, entre otros proyectos.

Por otra parte, también se mencionó que a pesar de que De Sousa renunció públicamente al dinero que Gil le daba para el pequeño, esta acción no la pudo cumplir porque el juez le dijo a su cliente que no podía negarse a recibir el dinero, ya que era para el menor y no para ella.

Ante todas estas respuestas, Gil contradijo a los abogados de su ex pareja enviando un comprobante que mostraría que, en febrero de 2019, cuando terminó su contrato de exclusividad con Televisa, le descontaron 6 mil 500 dólares por cada mes de pensión alimenticia.