Anahí comparte ultrasonido de su próximo bebé

No se imaginan lo que les agradezco tantas muestras de cariño y felicitaciones!❤️🙌🏻 Mi corazón explota ! Una mezcla de sentimientos hermosos y mucha ilusión. Veo a mi bebé y no puedo creer q va a ser hermano mayor ! Es un momento muy bonito y solo le pido a Dios que todo venga bien , con salud y paz. 🙏 Gracias por siempre estar conmigo y por toda una vida de emociones juntos. 😘❤️