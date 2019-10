Querétaro con finanzas fuertes para enfrentar a recortes: Pancho

Querétaro, 28 Octubre 2019.- El gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, aseguró que para el siguiente año no se contempla aumentar los impuestos o nuevas obligaciones fiscales.

Domínguez Servién, reiteró que fue su compromiso desde el inicio de su administración fue no afectar los bolsillos de los queretanos.

Puntualizó que el estado tiene finanzas sanas para hacerle frente a cualquier recorte presupuestal de la Federación para el ejercicio fiscal del 2020.

“Es un compromiso mío, no lo he hecho desde el inicio de mi administración incrementar impuestos, algunos empresarios me dijeron que ante el recorte de este año estarían dispuestos a que subiera el impuesto sobre la nomina, les he dado las gracias, no es necesario”, destacó.