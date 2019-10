Hoy no circula no resolvería retos de movilidad en Querétaro; Luis Nava

El alcalde capitalino reconoció que esta alternativa ambiental y de movilidad no podría solucionar las problemáticas en materia de movilidad.

Querétaro, 28 Octubre 2019.- El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, consideró que medidas ambientales como el ‘Hoy No Circula’ no solucionarían el reto que se tiene en materia de movilidad en Querétaro.

Esto, luego de que el presidente estatal del Partido Acción Nacional, Agustín Dorantes Lambarri, exhortara al análisis de esta propuesta, en aspectos como la circulación de placas foráneas.

“Eso tendría que ver con el estado. No estamos cerrados a diversas alternativas. Tampoco en lo personal considero que esta alternativa verdaderamente nos pueda resolver el gran reto que tenemos, pero lo revisamos”, manifestó.

Sin embargo, el alcalde afirmó que no se puede descartar ‘a priori’ dicha propuesta, pues requerirá de un estudio exhaustivo.

En el tema, coincidió con el legislador panista en que la Secretaría de Desarrollo Sustentable tendría que valorar y colocar en la discusión temas como el uso o presencia de placas foráneas.

En este sentido, el alcalde argumentó que se debe implementar una mejora de cultura vial, con el fin de mejorar las condiciones de movilidad

“Tenemos que tener una mejor cultura vial. La mejora de la movilidad debe ir simultáneamente y a la par de una buena cultura vial y, con ello, evaluar estas distintas alternativas, junto con el gobierno del estado, en las que veremos cuáles podían tener mayor viabilidad”, refirió.

Asimismo, Nava Guerrero reconoció que hay opiniones a favor y opiniones en contra del funcionamiento de alternativas como el Hoy no Circula. No obstante, reiteró no descartar si alguna alternativa pudiera ser viable.

Ante la campaña de cultura vial, las autoridades de movilidad anunciaron este lunes el inicio de dicha iniciativa, desde el 4 de noviembre y de manera permanente en la administración.

La intención será incentivar la cortesía y urbanidad entre los diferentes actores de la movilidad; se difundirán aspectos del nuevo reglamento de tránsito y movilidad de la capital, así como la reflexión de una la convivencia armónica entre el peatón, la motocicleta, el auto y el transporte público.