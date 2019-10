Gestiona CANACINTRA 5 mil computadoras para estudiantes de Ingeniería

San Juan del Río, 28 Octubre 2019.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en San Juan del Río, José Guadalupe Román Flores, informó que actualmente se están gestionando 5 mil computadoras para estudiantes de Ingeniería.

Señaló que el objetivo es contribuir al desarrollo de los futuros Ingenieros, dotándoles de herramientas que actualmente demanda la Industria 4.0.

“Se van a gestionar primero 5 mil computadoras con apoyo del gobierno para el financiamiento, las universidades pondrán a los alumnos y nosotros la gestión”, apuntó.

Dijo que a través de la empresa de software DELL, y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) serán beneficiados alumnos de Ingeniería de universidades públicas y privadas de todo el estado.

Precisó que en esta primera etapa se pretende financiar estos equipos a 5 mil alumnos y posteriormente otros 5 mil dependiendo de los resultados de la primera etapa.

“Son facilidades de crédito, no es regalado, eso es algo que debe caracterizarnos, regalar para mi es que no se promueva el sentido del esfuerzo, de no valorar lo que tienes”, expresó.