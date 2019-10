Testigo relata cómo fueron los últimos minutos de José José

Después de la muerte de José José y de la controversia entre los hijos del intérprete, los detalles sobre los últimos momentos del ‘Príncipe de la Canción’ han comenzado a surgir gradualmente. Bárbara Reyes, especialista en Reiky, fue la persona que estuvo presente momentos antes de la muerte del cantante y ahora ha dado a conocer su versión.

“El 28 de septiembre yo recibí un mensaje de Sari su hija, donde me explica que su papá está muy malito y yo le pregunto que dónde está y ella me dice, me explica que esta en el hospital y que ahí estaba su papá. Me fui con mi hijo y cuando llegamos a las 11:30 de la mañana Sari bajo nos bajó a recoger, y cuando llegamos encontré a José, estaba entubado, estaba con sus ojos cerrados y Sari me explicó que podía hablar, que él me escuchaba”.

Justo en ese momento la experta vio asombrada cómo el cantante daba su último respiro. “Yo le tomé la mano, le comencé a decir ‘José estoy aquí, como reikista que soy’, cada vez que un reikista toma la mano de una persona o toca el cuerpo de una persona se sabe que la persona está necesitando energía, la energía fluye, empecé a recordarle los momentos que habíamos pasado, que estaba ahí para ayudarlo, le pasaba la mano por la cabeza me dio por decirle ‘mira José, mira cuantas mujeres me deben estar envidiando ahora porque te estoy tocando, cuantas no quisieran estar aquí’, y él siempre se reía, y en ese momento me dio por decirle eso. Mi hijo, que él lo quería mucho, estaba del otro lado, también con la otra mano de José, mi hijo es reikista también, y le digo a mi hijo háblale a José que él te quiere mucho también. Empezó a decirle a José, que estábamos allí presentes y cuando el terminó de hablar, aquel aparato a donde estaba conectado José, empezó a ponerse con una luz roja, a sonar fuertemente. Empezó a ponerse una línea recta”.

Y es que todo fue tan rápido e inesperado que todo mundo entró en shock, empezando por la misma hija del intérprete, reveló Bárbara. “Sari que estaba a mi lado no lo puede creer. ‘No Bárbara dime que eso no es cierto, que es mentira, que eso no está pasando…’ me decía. Yo estaba en shock, nunca pensé que iba a estar en el momento del fallecimiento de José. Yo siempre daba sanaciones a José, le daba energía de vida, imagínate como yo iba a pensar que estaría en ese momento y allí estaba yo apoyando a su hija que estaba dando unos gritos muy grandes… no aceptaba que su papá se estaba yendo”.

Finalmente, Reyes aseguró al programa Ventaneando, que el doctor les explicó las causas de la muerte José, y que espera que con su testimonio se respondan a todas las dudas del fallecimiento del ‘Príncipe de la Canción’. “En ese momento cuando me preguntaban a qué hora murió, yo no sabía decir si 12, si 12:15, más o menos tiramos un cálculo porque a nadie nos dio por mirar el reloj, todo mundo nos enfocamos en él porque no queríamos creer que él se estaba yendo. Y José es ahí cuando parte tranquilo, como lo encontré, así tranquilo conversando con él, lo siento como que se despidió Cuando llega el médico a explicarnos ya nos dijo que era, que él murió porque ya le habían fallado los órganos, le habla fallado el estómago, los pulmones, ya después, estaba conectado, y ya él estaba partiendo o sea, tenía una máquina para respiración, ese día los análisis habían sido catastróficos”.