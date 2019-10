Lupillo Rivera confiesa que sí tuvo romance con Belinda

Lupillo Rivera por fin rompió el silencio a varios meses de dimes y diretes con respecto a su romance con Belinda y por fin confesó que sí sostuvo una relación sentimental con la que asegura es la mujer que más ha amado hasta ahora.

“Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo, el 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial y el 27 de agosto fue el final, fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente”, reveló el cantante en entrevista para el programa Chisme No Like de YouTube.

“Una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas… nunca había amado a una mujer tanto en mi vida”, agregó.

El hermano de Jenni Rivera fue todo un caballero y aunque meses atrás se dijo que ella lo conquistó, Lupillo explicó: “yo fui el que insistió… ella siempre tiene que quedar como un ángel, como una dama, no puedo decir si sí o si no, no te puedo decir, sería pasarme de línea”.

Finalmente, Rivera desmintió que su truene se debiera a una infidelidad de Beli y aseguró que a pesar de que confirmar su romance le podría traer problemas con la actriz y cantante, él siempre hablará bien de ella y se atiene a las consecuencias de sus actos.

“No voy a mentir tampoco, ya ahí me arreglo yo con ella, siempre he hablado super bien de ella, no voy a hablar mal de ella, y toda la vida la voy a proteger, es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida”, subrayó.