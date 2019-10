Alicia Villarreal desmiente a Arturo Carmona

Luego de que Arturo Carmona revelara que su hija Melanie fue víctima de intento abuso sexual, ahora es Alicia Villarreal quien desmiente esta versión y asegura que su ex pareja hizo más grande el asunto de lo que era.

Durante una conferencia de prensa, la intérprete reveló que más que un ataque directo a su primogénita, todo se trató de una confusión.

“Ella bajó de su coche y oía que un tipo venía corriendo y gritando un nombre, como no era su nombre, ella seguía avanzando para ir a la escuela, y el tipo la agarra del brazo y la voltea, le dice: ‘Abigail, que no sé qué’, ella le dice ‘no soy Abigail’, él se asusta y se va. Entonces ella entró a la escuela e hizo el día normal, y fue que un tipo se confundió de muchacha”, contó la cantante en primera instancia.

Al respecto de la declaración del actor, Alicia explicó: “ella está bien, es que no fue como se dijo, fue algo… es que nosotros como papás, yo hablé con Arturo y le digo: ‘Ay, ¡qué pasó!, entonces me dijo: ‘no, pues no más dije viejo baboso que abusa de mi hija’. Entonces como papá si hablas para explicar y le dices: ‘ese viejo baboso abuso y no sé qué’, entonces se quedó todo así (para él)”.

De la misma forma, Villarreal aseguró que dio aviso a las autoridades sobre lo sucedido, pero no levantó una denuncia. “Fue a levantar un acta de hechos por una situación que sucedió alrededor de la escuela, pero denuncia ni nada porque la verdad no llegaba a ser nada de eso”.