Consejo Mundial de Boxeo quiere terminar con violencia verbal

Cancún, QRoo., 24 Oct (Notimex).- Así como el futbol mexicano se unió para terminar con el grito homofóbico, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) buscará erradicar la violencia verbal y palabras que inciten a la violencia, afirmó el presidente del organismo, Mauricio Sulaimán.

En el marco de la 57 Convención Anual que se realiza en Cancún, Quintana Roo, el presidente del CMB dejó en claro que se busca terminar en el ámbito boxístico con la palabra “mátalo”.

“En el tema de agresión verbal estamos aprendiendo del futbol, vi un video donde la selección invita a los aficionados a eliminar el famoso grito que le puede causar perder un partido o la oportunidad de ir al Mundial”.

Agregó: “aquí hablamos de una palabra diferente que incita a la violencia, que no debe de ser utilizada y que es ‘mátalo’; matar al oponente puede ser figurativo, pues no existe un boxeador que quiera matar a su rival, eso no existe”.

El año pasado, el campeón mundial de peso completo, el estadounidense Deontay Wilder, dijo que le gustaría tener en su récord deportivo un muerto, declaraciones que causaron controversia y que son el claro ejemplo de lo que se quiere evitar.

“Es el perfecto ejemplo, tuve una plática con él después de esas declaraciones, él es un hombre de familia que se preocupa, lo que dijo no refleja lo que es Wilder, pero sí tiene un efecto ante los terceros, que no se debe permitir”.

Comentó que quienes incurran en dichos comentarios o violencia serán sancionados, ya que es parte del protocolo del Código de Ética en el cual ya trabajan en el organismo verde y oro.

Insistió en terminar con esa violencia, que deportistas y aficionados entiendan que la misma puede llevar a problemas más complicados.

“Hacer un movimiento entre aficionados y los miembros de la comunidad para educarnos un poco, son tiempos diferentes, la violencia verbal se traduce en temas muy complicados que llevan a problemas mentales, agresión genérica, suicidio”, concluyó.