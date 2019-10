Probable que gobierno actual haya sido espiado López Obrador

México, 23 Oct (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no tiene información acerca de que exista una red para espiar a políticos, empresarios, ministros, legisladores y delegados de la administración federal actual, aunque consideró probable que su gobierno sí haya sido espiado.

Al mencionar que antes existía la práctica de averiguar a opositores, sostuvo que en su gobierno hay la instrucción de no espiar a nadie, pues “era muy vergonzoso, además de que son prácticas ilegales e inmorales; nosotros la padecimos”.

Tras señalar que no tiene información al respecto, en conferencia de prensa matutina dijo que “en el caso nuestro decidimos no espiar a nadie… Hemos dado instrucciones de que no haya espionaje”.

Aunque consideró muy probable que el actual gobierno haya sido espiado, el mandatario federal dejó en claro que él tiene la costumbre de hablar con transparencia y no ocultar nada.

López Obrador sostuvo que el que nada debe, nada teme, pero “de todas maneras hay que ser precavidos, uno aprende, en la oposición se aprende, eso de cuidarse lo más que se puede”.

Respecto a si en las reuniones de los funcionarios, éstos ingresan con sus teléfonos celulares, comentó que en algunos casos sí “se les invita a que dejen su teléfono”, pues ahora es muy común que los teléfonos sean usados como micrófonos o grabadoras.

Ello luego de que este día circulara información en el sentido de que supuestamente el gobierno federal detectó una red que espiaba a más de 300 políticos, empresarios, ministros, legisladores y delegados, y en la que estarían implicados exfuncionarios del gobierno anterior.