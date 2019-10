Descarta gobernador emitir opinión por liberación de Ovidio Guzmán

Querétaro, 22 Octubre 2019.- El gobernador de Querétaro, descartó emitir una opinión sobre la liberación de Ovidio Guzmán, al considerar que esas decisiones se toman en el cuarto de guerra y solo quienes estaban ahí sabían qué fue lo que realmente pasó.

Lo anterior luego de la detención y liberación del hijo de “El Chapo”, y la serie de ataques por parte del Cártel de Sinaloa en Culiacán.

“Alguna decisión se tenía que tomar, yo no me quiero manifestar, porque son decisiones que tienes que tomar en el cuarto de guerra, en una decisión complicada, pero nadie está sabiendo que está pasando”, aclaró.

En ese sentido, consideró que tal vez faltó estrategia en el operativo ejecutado, tal y como lo aceptó el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

Esto tras las amenazas a civiles y el secuestro de las familias de los propios elementos de la Guardia Nacional, que se encontraban en dicho operativo.

De esta manera, enfatizó que los Gobiernos Estatales deben respaldar a las Fuerzas Armadas para ejecutar estrategias contundentes y salvaguardar a las familias.

Reiteró que los estados deben acompañar y respaldar a las Fuerzas Armadas, para evitar que un grupo de delincuentes quiera tomar una ciudad como fue en el caso de Culiacán.

En otro tema, el también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), descartó que se vaya a buscar realizar una manifestación para solicitar más recursos al Gobierno Federal dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2020.

Lo anterior tras la manifestación en Palacio Nacional de alcaldes de varios estados del país y de las fracciones del PRI, PAN y PRD para pedir más recursos a la federación.

Por lo cual, descartó que los gobernadores repliquen esa misma acción, ya que consideró que su posición es ir a la mesa de la negociación.

“Ya me vería bonito, un gobernador afuera manifestándome, por supuesto que no, siempre por los canales institucionales he hecho la petición y ha sido atendida de forma inmediata”, resaltó.