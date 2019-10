San Pau ofrece belleza 100% orgánica en San Juan del Río

San Juan del Río, 22 Octubre 2019.- Con el objetivo de cuidar la piel de miles de mujeres mexicanas a través de productos que diariamente usan, nació San Pau, una marca 100 por ciento orgánica.

Paulina Fernández, fundadora de esta marca explicó a Rotativo de Querétaro que la necesidad de cuidar su piel de maquillajes químicos que contenían incluso plomo, la impulsó a desarrollar su propia línea de cosméticos.

“Me gusta maquillarme y cuidar mi piel, ciertos productos ya contienen muchos químicos, empecé con recetas de las abuelitas con las que a veces usa mi mamá y empecé a hacerlas para mi misma”, expresó.

Destacó que gracias a su profesión, Ingeniería en Gestión Empresarial, pudo ver que su necesidad de encontrar un maquillaje que cuidara de su piel, era su oportunidad de negocio.

De ahí que decidió tomar cursos y diplomados para potencializar su conocimiento en el tema de cosméticos y empezar a producir productos 100 por ciento orgánicos, libres de parabenos y plomo.

“Al momento que decidí emprender mi negocio es por que quiero que todas las mujeres mexicanas puedan cuidar su piel, maquillarse, sentirse bien con ellas mismas, usando productos naturales que con el paso del tiempo no les va a dañar la piel, ni labios, cabello, etc.”, resaltó.

San Pau maneja toda una línea de productos como labiales, bálsamos labiales, cremas de manos, mantecas corporales, bálsamos corporales con tratamiento para atacar estrías, celulitis, reafirmantes, rubores, polvo facial, aguas micelares, etc.

Adelantó que próximamente incluirán en su línea de productos máscara de pestañas, maquillaje líquido y shampoo sólido y desodorantes.

Subrayó que a 6 meses de haber iniciado su negocio, ha logrado tener buena aceptación en el mercado, siendo las Redes Sociales y Mercado Libre sus principales puntos de venta.

“No lo hago tanto por ganar sino que quiero que las mujeres sepan que se pueden maquillar, se pueden cuidar con productos naturales”, indicó.

Sin embargo no descartó que por la buena aceptación de los productos de San Pau, a corto plazo pueda incorporar más mujeres a su empresa y ene Enero abrir un local comercial.

Finalmente, invitó a todas las mujeres a no tener miedo de emprender, a arriesgarse y perseguir sus sueños.

“Que no tengan miedo de emprender, no es fácil hay mucha gente que no nos apoya, nos tomas de locas, pero es algo muy padre, es muy bonito y te queda la satisfacción que tu lo haces además todo lleva tu esencia”, concluyó.