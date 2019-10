Frente Frío 6 llega con masa de aire y lluvias por Ondas tropicales.

El pronóstico de temperatura será de 20o C la máxima y 13 la mínima.

San Juan del Río, 22 Octubre 2019.- La entrada del Frente Frío No. 6 que llega acompañado de una masa de aire, impactará en Querétaro, donde se prevén lluvias intensas que ocasionarán descenso de temperatura.

De acuerdo a las autoridades, se recomienda a la ciudadanía mantenerse abrigados y tomar las medidas de seguridad pertinentes, debido a que la lluvia vendrá con rachas de viento.

“Se prevén lluvias puntuales torrenciales en Tamaulipas y Veracruz e intensas en regiones de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas”, señala la información del Sistema Meterológico Nacional (SMN).

La información refiere que hoy, se prevé descenso de temperatura en el norte, el noreste, el oriente y el centro de México, debido a que el Frente Frío No. 6, va acompañado de las Ondas Tropicales No. 45 y No. 46.

En materia de Protección Civil, las autoridades locales recomiendan en caso de lluvia, no cruzar las zonas con encharcamientos para evitar que los vehículos se queden varados.

Así como evitar sacar la basura a la calle, que es lo que causa problemas de taponamiento en las alcantarillas, ocasionando que el agua fluya.

Además, se recomienda tomar las medidas de prevención necesarias para evitar enfermedades, como salir abrigados y no exponer a los niños y personas adultas y de la tercera edad, a los cambios bruscos de temperatura.