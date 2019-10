Supuesto hijo de José José se niega a realizarse la prueba de ADN

Después de que José Joel expresara su molestia con el colombiano Manuel José, quien afirma ser hijo del “Príncipe de la Canción” y que se presenta al público como tal, ahora el sudamericano responde a las declaraciones en su contra.

“Si a mí me contrataran por ser el hijo de José José entonces lo estarían contratando a él, ¿no? Aquí el que tiene el apellido y el que se vanagloria de ser el hijo de José José, de tener el legado, es él. Y yo se lo respeto. Pero yo tengo algo que nadie me lo puede quitar, que es mi voz, que es mi garganta. Entonces, yo vivo de trabajar y de cantar. Yo no vivió de dar polémicas, ni de chismes, ni declaraciones, ni dar a nadie. Otros harán eso para sustentar su carrera, pero yo no lo hago”, respondió al programa Suelta la Sopa.

Sobre la posibilidad de ser demandado por usar un nombre que no le corresponde, el cantante dijo desconocer si ya hay acciones legales en su contra. “No, no tengo ninguna información. ¿Para qué?, ¿Para qué no cante? ¿Quién me va a impedir que cante?”.

Por último, y en respuesta a la invitación del José Joel a realizarse la prueba de ADN para comprobar si verdaderamente si son hermanos, Manuel José expresó su negativa y se limitó a responder: “No, por el momento no. Porque yo no tenía a quien más demostrarle las cosas sino a él (José José)”.